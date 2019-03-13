Скорпион пробрался в самолет и укусил пассажирку во время рейса

Пассажирка канадской авиакомпании Air Transat пожаловалась, что во время перелета ее укусил скорпион. Об истории написал CBC News.

Студентка Куин Мальтис летела на рейсе Тронто — Калгари и внезапно ощутила какое-то шевеление в нижней части спины. Девушка проигнорировала его, подумав, что дело в кондиционере. «Как только свет перед посадкой потушили, я почувствовала острую боль в пояснице и поняла, что кто-то меня укусил», — поделилась Мальтис.

После этого девушка отстегнула ремень безопасности, вскочила с кресла и увидела скорпиона. «В моем свитере был скорпион. Он сидел на моей спине последние 30 минут… Размером около 10 сантиметров. Что он делал в канадском самолете?», — рассказала она о начавшейся панике.

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Подошедшая стюардесса сперва попыталась убедить пассажирку, что в ее спину врезался фантик от жвачки, однако вскоре сама заметила насекомое между сидениями.

После посадки врачи проводили Мальтис из самолета в терминал, осмотрели укус и заключили, что ее жизни ничто не угрожает. «У меня была настоящая паническая атака. Я просто не могла успокоиться», — вспоминает Мальтис.

Сотрудники авиакомпании поймали скорпиона сразу после того, как все пассажиры покинули лайнер. «Это крайне редкая ситуация, но, к сожалению, она может возникнуть. Наши сотрудники следовали правилам и провели полный осмотр самолета», — прокомментировал инцидент представитель Air Transat.

В феврале крупный скорпион забрался в самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Пеканбару в Джакарту. Увидев скорпиона, пассажиры отошли от него подальше. Сотрудники не могли подобраться к нему, поскольку в салоне начался хаос. Когда они дошли до нужного ряда, скорпион уже заполз за полку.

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