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Залетевшая в бизнес-класс птица всполошила пассажиров и экипаж самолета

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Экзотическая черная птица залетела в бизнес-класс самолета Singapore Airlines, следовавшего из Сингапура в Великобританию. Об этом сообщает Independent.

Пернатое обнаружили спустя 12 часов полета, длившегося в общей сложности 14 часов. Птица улетала от пытавшихся ее поймать бортпроводников. «Позже сотрудникам лайнера удалось поймать ее (птицу — прим. «Ленты.ру»), прибегнув к помощи нескольких пассажиров», — рассказал представитель авиакомпании.

До сих пор так и не установлено, как птица оказалась в авиалайнере, находившемся на высоте 10 тысяч метров. После приземления в аэропорту Хитроу ее передали специальным службам.

В октябре одна из пассажиров самолета Frontier Airlines пронесла на борт белку в качестве эмоциональной поддержки. При регистрации на рейс в аэропорту Орландо женщина упомянула, что возьмет с собой животное, однако не уточнила, что это будет именно белка. В результате инцидента всех пассажиров пришлось эвакуировать.

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