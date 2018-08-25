Крупная птица пробила крыло самолета с российскими курортниками

Крыло следовавшего из Москвы в Анапу самолета повредила птица. Следы столкновения обнаружили после приземления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя пресс-службы компании S7.

«В четверг, 23 августа, на послеполетном досмотре самолета A320, прилетевшего из Москвы, были обнаружены следы столкновения с птицей в области крыла. Вылет рейса Анапа — Москва был задержан для устранения неисправности», — рассказал собеседник издания и уточнил, что пассажиров разместили в гостиницах.

По информации «Интерфакса», экипаж самолета доложил о сильном ударе в область крыла на подлете к городу. Позднее при осмотре техники обнаружили пробоину на одном из закрылков, также там остались следы оперения крупной птицы.

В середине августа крыло пассажирского самолета, летевшего в Москву из болгарского Бургаса, повредила молния. Из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла и заклепки.

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