Птица помешала более 500 украинцам вернуться домой

Более 500 украинских туристов не смогли вылететь из Турции домой. Причиной технического сбоя стала попавшая в двигатель самолета птица, сообщает издание Hromadske.

По информации МИД Украины, туристов бесплатно разместили в гостиницах. Туроператор также компенсировал расходы за еду и напитки. Отдыхающих пообещали вернуть на Украину 12 июля.

Отмечается, что вечером 11 июля домой отправились украинцы, которые должны были вылететь из Турции 10 июля.

Ранее сообщалось, что турист из России проник на территорию турецкой гостиницы, где отдыхали путешественники с Украины, и избил 57-летнего жителя Запорожья до полусмерти. В результате инцидента, который произошел в отеле Ganita holiday village в городе Аланья, украинец получил тяжелые травмы и впал в кому.

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