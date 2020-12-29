Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео и вызвал отвращение в сети

Неизвестный босой авиапассажир совершил неоднозначный поступок на борту самолета во время перелета, который впоследствии вызвал отвращение среди пользователей сети. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовал Instagram-аккаунт @passengershaming, в котором высмеиваются странные и мерзкие выходки туристов.

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина лежит в салоне лайнера без обуви и при помощи голой ступни пользуется мультимедийным экраном, встроенным в спинку впереди стоящего кресла.

«Ведь подняться — это так тяжело!» — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества оценили действия путешественника в комментариях, назвав их мерзкими. «Я немедленно пресекаю столь отвратительное поведение на своих рейсах», «Какой позор», «До сих пор не понимаю, зачем люди разуваются на публике», «Такая мерзость часто происходит в самолетах, и все чувствуют себя некомфортно», «Вот почему я всегда беру с собой в салон антибактериальные салфетки», — писали они.