Мужчина полностью разделся в аэропорту и попал на видео

Неизвестный мужчина полностью разделся посреди аэропорта и рассмешил пользователей социальных сетей. Попавший на видео инцидент публикует аккаунт @passengershaming в Instagram.

На ролике видно, как обнаженный мужчина идет по залу воздушной гавани, в то время как мимо проходят другие пассажиры. Съемка ведется со спины путешественника. «Просто голый мужчина гуляет по аэропорту Лос-Анджелеса. Проходите мимо, здесь не на что смотреть, это же 2020 год», — подписал кадры автор записи.

Пользователи сети порадовались увиденному и принялись отпускать шутки в адрес голого туриста. «Ха-ха, вот бы и мне такой уровень пофигизма», «Интересно, а надел ли он маску?», «Просто у всех нас был тяжелый год. Этот парень снял одежду и теперь он наконец-то свободен», «Наверное, он сделал это для того, чтобы проще пройти процедуру досмотра», — писали они в комментариях.