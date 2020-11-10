Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту возмутили попутчиков

Авиапассажиры возмутились действиями попутчицы с собакой на борту самолета и сочли их мерзкими. Соответствующие кадры один из очевидцев опубликовал в Instagram, отметив в посте аккаунт @passengershaming, в котором высмеиваются неоднозначные поступки туристов.

На кадрах видно, как путешественница сначала поит шпица из термоса, наполненного водой, а затем пьет оттуда сама.

Пользователи сети оценили ситуацию в комментариях. «Какая мерзость», «Отвратительно!», «Противно», «О нет, только не это», «Подумайте теперь об укреплении иммунной системы», — писали они.

13 октября сообщалось, что пользователи сети сочли мерзким поступок босоногого туриста, который ехал в метро и попал на видео. В ролике запечатлено, как неизвестный мужчина в маске ковыряет кожу на ногах, сняв сланцы, а затем бросает оторванные кусочки на пол в вагоне метро.