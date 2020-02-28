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Авиакомпания оставила собаку на раскаленном асфальте и вывела из себя пассажирку

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Сотрудники авиакомпании оставили собаку на взлетно-посадочной полосе на долгое время перед полетом и вывели из себя очевидицу. На ее пост в Facebook обратили внимание в The Sun.

Инцидент произошел перед рейсом Сидней — Аделаида перевозчика Virgin. Пассажирка Элис Уиллемсен (Elise Willemsen) заняла место у иллюминатора и увидела, что недалеко от самолета стоит контейнер с домашним животным. По ее словам, на улице в это время стояла 30-градусная жара.

Фотографии и описание произошедшего Уиллемсен опубликовала в соцсетях. «Я думала, авиалинии давно пересмотрели политику и сначала загружают в самолет животных, а только потом — багаж. Я представляю, как жарко было бедной собаке сидеть на раскаленном асфальте! Virgin должны нести за это ответственность», — высказалась она.

В Virgin заявили, что все это время собака находилась в тени от багажной ленты и время ее ожидания не превысило 20 минут. Они также подчеркнули, что перед погрузкой в самолет сотрудники проверили состояние животного и убедились в достаточном количестве воды в его контейнере.

В январе собака породы боксер умерла от жары во время авиаперелета из Сиднея в Брисбен из-за халатности сотрудников авиакомпании. По словам хозяйки, в день вылета температура воздуха достигала 39 градусов по Цельсию, и она сильно переживала за судьбу своего питомца. Когда женщина подошла к выходу на посадку в терминале, она заметила, что контейнер с псом стоит на горячем асфальте. После перелета ей сообщили, что собака погибла.

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