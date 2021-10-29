Россиянин отказался лететь домой, устроил истерику в самолете и попал на видео

Российский турист, которому отказали во въезде в Египет, устроил истерику на борту самолета и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

Сообщается, что россиянин прилетел в Хургаду вместе с женой и ребенком. Во время прохождения таможенных процедур сотрудники пограничной службы отказали мужчине во въезде в страну и приняли решение о его депортации.

Позже на борту обратного рейса в Россию мужчина устроил дебош, отказавшись возвращаться домой. Чтобы успокоить пассажира, бортпроводники были вынуждены обездвижить его, связав ему руки и ноги ремнями безопасности. На кадрах видно, как мужчина лежит на полу и бьется в истерике, умоляя оставить его в Египте. Позже россиянин просит отправить его на родину.