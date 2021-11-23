Ученые рассказали о рисках столкновения Земли с астероидом

НАСА сообщило о рисках известных ученым астероидов столкнуться с Землей в течение 100 лет

Заместитель руководителя НАСА Томас Зурбухен сообщил РИА Новости, что рисков для Земли столкнуться с астероидами, известными ученым, в течение ближайших 100 лет не наблюдается.

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Представитель ведомства рассказал об этом перед предстоящим запуском космического зонда DART к астероиду Диморф. Он должен будет врезаться в астероид для испытания технологии защиты Земли от возможного столкновения с небесным телом в будущем.

«Будьте спокойны, этот астероид не является сейчас и не будет угрозой. Ни один из известных нам сегодня объектов не является угрозой в предстоящие 100 лет или около того», — заявил Зурбухен. Он отметил, что ученым на данный момент известны около 40 процентов объектов размером более 140 квадратных метров, а остальные 60 процентов только предстоит найти.

Ранее сообщалось, что космический корабль DART запустят на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в 22:20 по тихоокеанскому времени 23 ноября с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Если запуск состоится в это время, то столкновение с астероидом произойдет в период с 26 сентября по 1 октября следующего года.