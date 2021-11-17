Доказано существование холодных ловушек на Луне

Астрономы США подтвердили существование на Луне холодных ловушек (cold traps), в которых может содержаться твердый углекислый газ. Открытие способно повлиять на судьбу будущих миссий на спутник Земли и возможность постоянного присутствия на нем роботов. Кратко об исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Планетологи предсказывали наличие холодных ловушек в постоянно затененных областях на полюсах Луны, однако до сих пор доказательств их существования не было. Исследователи проанализировали данные о температуре, собранные за 11 лет прибором Diviner Lunar Radiometer Experiment на борту межпланетной станции НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter. Это позволило создать карты холодных ловушек, которые, возможно, содержат углекислый газ.

Эти области включают в себя несколько очагов, сосредоточенных вокруг южного полюса Луны. Общая площадь ловушек углекислого газа составляет 204 квадратных километра, при этом самый большой очаг в кратере Амундсена вмещает 82 квадратных километра холодных ловушек. В этих областях температура всегда держится ниже 60 кельвинов (минус 213 градусов Цельсия). Однако ученые подчеркивают, что наличие ловушек не означает фактического присутствия в них углекислого газа, и будущие миссии должны будут подтвердить или опровергнуть наличие сухого льда.

Если выяснится, что твердый углекислый газ на Луне действительно присутствует, то в будущем его можно было бы использовать как ресурс для производства стали, а также ракетного топлива и биоматериалов, что сделает возможным долговременное присутствие роботов или человека на спутнике Земли.