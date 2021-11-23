Мужчина пожертвовал автомобилем ради спасения потерявшей сознание женщины

Водитель в голландской общине Нюнспет пожертвовал собственным автомобилем ради того, чтобы спасти потерявшую сознание женщину. Видео спасения опубликовал телеканал RTV Nunspeet.

На записи, сделанной видеорегистратором, установленным в салоне двигавшейся сзади машины, видно, что один из автомобилей, по всей видимости, вышел из-под контроля. На высокой скорости он съехал на газон на обочине шоссе. Машина несколько раз задела ограждение трассы, но продолжила движение. Через несколько секунд перед ней выехал другой автомобиль, за рулем которого был Генри Теммерманс.

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Уточняется, что мужчина ехал домой и заметил автомобиль, который двигался по странной траектории. «То, что я увидел, явно свидетельствовало о проблеме. Было очевидно, что женщина без сознания. Я не сомневался ни минуты. Я должен был что-то сделать», — пояснил Теммерманс.

Чтобы остановить неуправляемый автомобиль, мужчина обогнал машину и позволил женщине врезаться в него.

Теммерманс увидел, что женщину стошнило, и попытался привести ее в чувство. Он вызвал скорую помощь. В результате столкновения женщина сломала пять ребер.

Спустя какое-то время приехали полицейские и отбуксировали поврежденный автомобиль Теммерманса. Мужчину отвез домой другой водитель.

Ранее сообщалось, что в Китае пассажир автобуса спас жизни своих попутчиков, выхватив руль из рук водителя, который внезапно потерял сознание. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.