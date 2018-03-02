Заскользивший на гололеде автобус виртуозно обогнул встречную машину

Видео: Daily Mail

В шотландском городе Эдинбург автобус избежал столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу из-за гололеда. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Водитель стоящей неподалеку машины снял происшествие на видео. «Я застрял на подъеме и пытался сдвинуть свой фургон с места, когда меня обогнал черный автомобиль, — рассказал он. — Его занесло на встречную полосу, и тут вижу муниципальный автобус, который съезжает с холма, теряет управление и едет юзом мимо черной машины, едва не задевая и ее, и меня».

«Ходили слухи, что сегодня Стиг водит автобус в Эдинбурге, — прокомментировал опубликованное в Facebook один из пользователей, намекая на анонимного пилота-испытателя автомобилей из телешоу Top Gear. — Похоже, слухи были верны».

В 2017 году сообщалось, что в словацких Татрах из-за гололеда столкнулись от 30 до 40 автомобилей. В результате аварии различные ранения получили 25 человек.

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