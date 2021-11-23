Российский эндокринолог назвала признаки дефицита витамина B

Повышенная утомляемость, головокружение, онемение рук и нарушение походки могут быть признаками дефицита витаминов группы В. Об этом рассказала, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Ее слова приводят «Известия».

Врач отметила, что о недостатке витамина могут говорить симптомы со стороны нервной системы. Они могут проявляться в виде синдрома хронической усталости. Среди них есть повышенная утомляемость, сонливость и головокружение.

«Другая группа неврологических симптомов — так называемые нейропатические: онемение и покалывание в руках и ногах, нарушение походки, мышечная слабость, боли в мышцах, особенно после физической нагрузки и даже депрессия. В пожилом возрасте дефицит витаминов группы В может сопровождаться когнитивной дисфункцией, снижением памяти», — заявила Михалева.

Повышенная кровоточивость десен, склонность к образованию синяков и тромбозов также могут возникать из-за недостатка витаминов группы В, отметила специалист. Кроме этого, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта могут говорить о необходимости пополнить запасы этого витамина. Среди них — тошнота, плохой аппетит, запоры, боли в животе и образование язв во рту.

Эндокринолог подчеркнула, что при разнообразном питании, включающем продукты животного и растительного происхождения, риск дефицита данного витамина невысок.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что при непереносимости витамина D его можно получить из продуктов питания, а также с помощью препаратов и всевозможных косметологических процедур. Восполнить запас витамина в организме поможет включение в рацион печени трески, жирных сортов рыбы, яичного желтка и молока повышенной жирности.