Модель сделала операцию по пересадке бровей и показала результат

Американская модель и телеведущая Крисси Тeйген (Chrissy Teigen) показала результат операции по пересадке бровей. На соответствующие обсуждения в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.

35-летняя знаменитость рассказала в своих Instagram-сторис о том, что перенесла процедуру трансплантации бровей. Тeйген призналась, что в подростковом возрасте регулярно их выщипывала, в результате чего они поредели и потеряли форму. Из-за этого женщине часто приходилось подкрашивать брови декоративной косметикой.

Так, модель показала свое лицо до и после процедуры: на кадрах видно, что ее «новые» брови стали четкими, темными и густыми. «Я почти никогда не пользуюсь косметикой, если того не требует случай, поэтому я была очень взволнована перед операцией. Получилось немного темнее, чем обычно, но теперь у меня есть брови! Подростки, не выщипывайте их, как это сделала в свое время я», — подписала она одну из публикаций.

Журналисты издания обратили внимание на множество негативных комментариев в адрес Тeйген, которые наводнили Twitter. Юзеры сочли историю о пересадке бровей звезды неуместной на фоне того, что многие люди живут на грани бедности.

«В мире творится ад, но слава богу, что Крисси Тейген хотя бы смогла пересадить брови!», «Вот что происходит, когда некуда девать деньги», «Вчера видел заголовок статьи о том, что Крисси Тeйген сделали пересадку бровей. А я что? Пытаюсь сводить концы с концами», «У людей есть проблемы посерьезнее. У меня тоже нет бровей, но мне плевать на это», — злорадствовали они.

В декабре 2020 года Крисси Тeйген показала новую стрижку и напомнила фанатам героиню сериала из 90-х. Модель добавила к темно-русым волосам светлые пряди, отстригла их общую длину до уровня плеч, а также сделала челку, обрамляющую лицо. Поклонники модели принялись сравнивать ее с Рейчел Грин (Rachel Green) из сериала «Друзья», который был особенно популярен в 90-х годах.