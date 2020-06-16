Облысевший мужчина сделал пересадку волос за полцены и пожалел об этом

Британец остался со шрамами после неудачной процедуры по пересадке волос. Об этом сообщает Mirror.

26-летний Люк Хорсфилд (Luke Horsfield) из Брэдфорда, Англия, был обеспокоен ранним облысением. В связи с этим он нашел клинику в Турции, где дорогостоящую операцию предложили провести за 1250 фунтов стерлингов (110 тысяч рублей). Это оказалось вдвое ниже цены за аналогичную процедуру в Британии, и мужчина принял решение отправиться в чужую страну.

В результате после шестичасовой операции у молодого человека остались шрамы и залысины. Более того, спустя месяцы после процедуры никаких признаков восстановления волос не появилось. «У них были отличные отзывы на разных сайтах, поэтому я подумал, что получу хорошее соотношение цены и качества», — отметил британец, который пожалел о своем выборе.

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Пациент написал жалобу в клинику и попросил возместить потраченные средства, однако вместо этого сотрудники предложили ему еще одну операцию за полцены. В конечном итоге молодому человеку вернули часть суммы в размере 400 фунтов стерлингов (35 тысяч рублей).

По приезде в Англию Хорсфилд опубликовал на YouTube видео с рассказом о неудачной операции. На ролик обратили внимание представители клиники Hair Dr в Великобритании и предложили провести бесплатную операцию, чтобы исправить ситуацию. «Они проделали отличную работу, и мои волосы начали постепенно отрастать», — поделился герой материала.

В заключение он порекомендовал людям с похожей проблемой тщательнее изучать клиники и услуги, которые они предлагают.

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