Врач объяснила изменения во внешности постаревшего Тома Круза

Сотрудница британской клиники Harley Street Injectables объяснила изменения во внешности постаревшего голливудского актера Тома Круза. На эту тему она высказалась в разговоре с журналистами News.com.au.

В октябре 59-летний Круз посетил бейсбольный матч Национальной лиги в Сан-Франциско. Пользователей сети заметили резкие перемены во внешности кинозвезды — на размещенных кадрах видно его располневшее лицо с отеками, а также заметно поредевшие волосы.

Врач Элис Хэншоу (Alice Henshaw) предположила, что Круз выглядит опухшим после перенесенных косметологических процедур. «Лицо Тома определенно увеличилось. Я думаю, что это связано с введением филлеров, или же он столкнулся с последствиями других вмешательств. Также существует вероятность, что он просто потолстел», — высказалась медик.

По словам доктора, скорее всего, актеру сделали подтяжку нижней части лица и блефаропластику (пластику век — прим. «Ленты.ру»), поскольку для введения филлеров не характерен отек шеи, с которым столкнулся Круз. «Слухи о пересадке волос тоже могут быть правдой, потому что к 60 годам линия роста волос Тома действительно поредела», — заключила она.

В октябре внешность жены Дэвида Бекхэма напугала ее фанатов. Виктория Бэкхем появилась в эфире программы Good Morning America. Поклонников напугали изменения, которые произошли с внешним видом дизайнера, о чем они принялись писать в постах в социальных сетях. По мнению фанатов, предпринимательница увеличила губы и разгладила морщины с помощью инъекций.