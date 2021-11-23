В МВД Болгарии ужаснулись последствиями ДТП с автобусом

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев: трудно понять, сколько человек сгорело в ДТП с автобусом

Глава МВД Болгарии Бойко Рашев признался, что ужаснулся картиной последствий ДТП, в котором погибли более 40 пассажиров автобуса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не каждый может вынести это зрелище. Я никогда не видел ничего подобного. Трудно даже понять, сколько человек там сгорели», — заявил министр. Он также заверил, что по факту ДТП с десятками жертв будет проведено детальное расследование.

Авария произошла 23 ноября в 3 часа ночи, возле села Боснек в Перникской области. Автобус с 52 пассажирами направлялся из Стамбула в Северную Македонию. Когда случилась авария, машина загорелась, в результате чего погибли 46 человек, включая 12 детей.

Все погибшие оказались гражданами Северной Македонии. По версии болгарских властей, основными причинами аварии могли быть мокрая дорога, техническая неисправность автобуса и заснувший за рулем водитель. Также следователи допустили, что автобус мог загореться еще до ДТП.