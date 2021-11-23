Стали известны детали аварии в Болгарии с десятками жертв

Автобус, попавший в Болгарии в аварию с 46 жертвами, выехал накануне из Стамбула

Автобус, попавший в аварию в Болгарии, в которой погибли 46 человек, выехал накануне из Стамбула. О деталях аварии сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По информации болгарских телеканалов, автобус пересек границу страны в 21:00 мск. Сама авария же произошла в 03:00 возле села Боснек в Перникской области. Отмечается, что все погибшие являлись гражданами Северной Македонии. При этом некоторые СМИ передают о нескольких выживших в результате ДТП.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии рассматривают несколько версий крупной аварии с автобусом, в результате которой погибли 46 человек. Основными возможными причинами назвали мокрую дорогу, техническую неисправность автобуса и заснувшего за рулем водителя. Также следователи допустили, что автобус мог загореться еще до ДТП.

Авария произошла на 31-м километре автомагистрали «Струма» София-Благоевград, в результате ДТП автобус с македонскими номерами загорелся. Всего в нем находилось 52 человека. Изначально сообщалось о 45 погибших, затем их число увеличилось. Среди погибших — 12 несовершеннолетних.

