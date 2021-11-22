Уточнено число пострадавших в ДТП с блогером Губденским в Москве

ГОЧСиПБ: в результате ДТП с блогером Губденским в Москве пострадали еще двое человек

В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ГОЧСиПБ) уточнили число пострадавших в результате ДТП на Кутузовском проспекте с блогером Саидом Губденским. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, двое человек погибли и еще двое пострадали. Также там добавили, что на месте ДТП с участием трех автомобилей работали подразделения пожарно-спасательного гарнизоны столицы.

20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля: BMW въехал в Mercedes и Volvo. Причиной аварии послужило превышение скорости и «игра в шашки» — попытка ехать быстрее скорости потока, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Жертвами ДТП стали автоблогер Саид Губденский и президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

Ранее сообщалось, что Губденского за последние несколько лет лишали водительских прав и выписывали штрафы. По последним данным, к административной ответственности его привлекали 14 раз. В 2021-м был выписан всего один штраф, а в 2020-м — 13.

Незадолго до смерти погибшие пожертвовали по 1,5 миллиона рублей в благотворительный фонд на лечение больных с тяжелыми патологиями.