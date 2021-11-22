Погибший в аварии блогер Губденский пожертвовал 1,5 миллиона рублей

Блогер Саид Губденский и глава Федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, погибшие в аварии на Кутузовском проспекте в Москве, незадолго до смерти пожертвовали по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил благотворительный фонд «Инсан» в своем Instagram-аккаунте.

«В ходе беседы они узнали, что есть несколько актуальных сборов, которые ждали своей очереди. Это взрослые и дети с тяжелыми патологиями. Сделать они это намеревались скрытно», — говорится в сообщении фонда. Также отмечается, что средства поступили на счет фонда в вечер пятницы, 19 ноября.

Благодаря этой помощи было закрыто 18 сборов на три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Губденскому за последние несколько лет лишали водительских прав и выписывали штрафы. По последним данным, к административной ответственности его привлекали 14 раз. В 2021-м был выписан всего один штраф, а в 2020-м — 13.

20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля: BMW въехал в Mercedes и Volvo. Причиной аварии послужило превышение скорости и «игра в шашки» — попытка ехать быстрее скорости потока, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Жертвами ДТП стали автоблогер Саид Губденский и президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов