Названы три версии ДТП с десятками жертв в Болгарии

Власти Болгарии рассматривают несколько версий крупной аварии с автобусом, в результате которой погибли 46 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Основными возможными причинами назвали мокрую дорогу, техническую неисправность автобуса и заснувшего за рулем водителя. Также следователи допустили, что автобус мог загореться еще до ДТП.

Авария произошла на 31-м километре автомагистрали «Струма» София-Благоевград, в результате ДТП автобус с македонскими номерами загорелся. Всего в нем находилось 52 человека. Изначально сообщалось о 45 погибших, затем их число увеличилось. Среди погибших — 12 несовершеннолетних.

