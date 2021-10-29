В Германии автомобиль въехал в группу детей

Автомобиль въехал в группу детей в немецком городе Витценхаузен (федеральная земля Гессен), трое из них получили тяжелые травмы. Об этом сообщает ТАСС.

Причины происшествия неизвестны. Полицейские Гессена считают, что это был несчастный случай. Авария случилась около 09:00 по московскому времени возле детского сада. Для транспортировки раненных в больницу были задействованы два спасательных вертолета.

16 сентября в городе Лаваль на северо-западе Франции произошло ДТП со школьным автобусом. В результате него пострадали 28 детей, никто не погиб. Авария случилась из-за того, что водитель потерял управления, машина слетела с трассы и врезалась в зеленые насаждения возле нее.