В ДТП с автобусом во Франции пострадали 28 детей

СМИ: в результате ДТП с автобусом во Франции пострадали 28 детей, двое из них серьезно

В результате ДТП со школьным автобусом во Франции пострадали 28 детей, двое из них серьезно. Об этом сообщает агентство France Bleu.

Сообщается, что автобус, вез учеников в колледж округа Лаваль на северо-западе Франции. На момент аварии, в автобусе находилось 47 школьников и один водитель. Сейчас все пострадавшие доставлены в поликлинику Лаваля. Состояние детей, получивших серьезные ранения, не прогнозируется.

21 ребенок был доставлен в больницу в состоянии шока. На место происшествия выехало 17 спасательных экипажей. Также инициировано расследование причин аварии. По данным СМИ, в аварии также пострадал и водитель автобуса, он был доставлен в больницу с легкими ранениями. В результате потери управления, машина слетела с трассы и врезалась в зеленые насаждения.

13 сентября в Турции перевернулся туристический автобус. Это произошло в результате столкновения с другим автобусом, перевозившим школьников. В аварии пострадали 30 человек. Погиб водитель одного из транспортных средств.