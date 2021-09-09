Россия
 
Последние новости
Кремль отреагировал на альтернативные версии гибели Зиничева
Полиция Германии устроила рейд на Федеральное казначейство
В Британии мужчина с ножом захватил заложников на заправке
Запрещенную в России «Артподготовку» внесли в список террористов
Новый арт-объект в центре Москвы возмутил россиян 
Диетолог посоветовала витамины и микроэлементы для защиты от простуды
Тяжелобольной Андрей Губин вернулся в Россию
Украинка Магучих снова сфотографировалась с россиянкой Ласицкене
Похудевший Ким Чен Ын появился на военном параде
Новости партнеров
Прослушать новость

Один россиянин погиб и еще 11 пострадали в ДТП с автобусом

В Татарстане при столкновении легковушки и автобуса погиб один человек, еще 11 пострадали
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница «ЧП | ДТП Казань» во «ВКонтакте»

При столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса на 71 километре трассы КазаньОренбург в Рыбно-Слободском районе Татарстана один человек скончался, еще 11 пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава пишет «Интерфакс».

«При столкновении автобуса и легкового автомобиля, по предварительным данным, пострадали 12 человек, один из них погиб на месте, до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, а еще десять в состоянии средней степени тяжести. Среди получивших травмы есть ребенок, которого направили в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ). На месте работает вертолет санавиации.

По данным агентства, в пресс-службе регионального МВД отметили, что предварительная причина аварии — выезд водителя легкового автомобиля на встречную полосу.

Ранее семь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса с российскими студентами на Кубани. Два человека получили травмы средней степени тяжести, остальные отделались легкими ранениями, преимущественно ушибами.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мэр российского города попал в ДТП
Пьяный тракторист попытался обогнать другой трактор и сбил насмерть россиянина
«КамАЗ» задавил троих россиян на пешеходном переходе