Один россиянин погиб и еще 11 пострадали в ДТП с автобусом

В Татарстане при столкновении легковушки и автобуса погиб один человек, еще 11 пострадали

При столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса на 71 километре трассы Казань — Оренбург в Рыбно-Слободском районе Татарстана один человек скончался, еще 11 пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава пишет «Интерфакс».

«При столкновении автобуса и легкового автомобиля, по предварительным данным, пострадали 12 человек, один из них погиб на месте, до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, а еще десять в состоянии средней степени тяжести. Среди получивших травмы есть ребенок, которого направили в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ). На месте работает вертолет санавиации.

По данным агентства, в пресс-службе регионального МВД отметили, что предварительная причина аварии — выезд водителя легкового автомобиля на встречную полосу.

Ранее семь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса с российскими студентами на Кубани. Два человека получили травмы средней степени тяжести, остальные отделались легкими ранениями, преимущественно ушибами.