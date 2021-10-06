В Иране перевернулся автобус с 33 пассажирами

В иранской провинции Семнан в ДТП с автобусом пострадали не менее 15 человек

В иранской провинции Семнан на отрезке шоссе Дамган — Шахруд перевернулся пассажирский автобус, внутри транспортного средства в момент аварии находились 33 человека. Об этом сообщает информационное агентство IRNA со ссылкой на директора регионального отделения организации Красного Полумесяца Музаффара Мохаммадхани.

По его словам, авария произошла на 35-м километре шоссе в 04:55 (03:25 мск). Автобус следовал из Тегерана в один из крупнейших городов страны Мешхед, расположенный в северо-восточной части Ирана в провинции Хорасан-Резави. Известно, что в результате ДТП пострадали не менее 15 человек, они были доставлены в ближайшие медицинские центры. Четверо раненых были госпитализированы работниками Красного Полумесяца, а 11 — местными службами здравоохранения. Об их состоянии не сообщается.

Мохаммадхани отметил, что авария с автобусом на шоссе Дамган — Шахруд не была смертельной, другие 18 пассажиров не пострадали, транспортировка в медицинский центр им не потребовалась. Причина, по которой перевернулся автобус, выясняется, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что во Франции произошло ДТП со школьным автобусом, который вез учеников в колледж города Лаваль на северо-западе Франции. В транспорте находились 47 школьников и один водитель. В результате аварии пострадали 28 детей.