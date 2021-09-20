В Гвинее столкнулись грузовые поезда российской компании «Русал»

В Гвинее из-за столкновения поездов российской компании «Русал» погиб один человек

В столице Гвинеи Конакри столкнулись и сошли с рельсов два грузовых поезда филиала российской компании «Русал» — Rusal CBK. Видео случившегося публикует Guineematin.com.

На кадрах видны сошедшие с рельсов поезда. Вагоны выглядят изношенными, некоторые из них полностью ржавые.

Как сообщает издание, авария произошла в 5 часов утра по местному времени (8 часов утра мск) в пригороде Ваниндара. Оба состава направлялись в порт. Один из поездов остановился из-за поломки, следующий грузовой состав врезался в него. В результате столкновения погиб один человек, есть пострадавшие.

Ранее в Турции произошло столкновение автобуса и поезда. Служебный микроавтобус выехал на железнодорожный переезд за несколько секунд до проезда грузового состава. В результате ДТП погибли шесть человек. Микроавтобус вез рабочих на один из объектов города Люлебургаз провинции Текирдаг.

