Голодные мужчины оказались опаснее голодных женщин

На рацион мужчин пришлось на 41 процент больше выбросов, чем на пищевые привычки женщин

Британские ученые выяснили, что рацион мужчин опаснее для планеты, чем пищевые привычки женщин — на него приходится на 41 процент больше выбросов парниковых газов. Такие выводы сделали исследователи из Университета Лидса в новом докладе, пишет The Guardian.

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Аналитики трое суток наблюдали за питанием 212 британцев, которые фиксировали все приемы пищи в мобильном приложении. На основании полученных данных эксперты изучили выбросы парниковых газов от более чем 3,2 тысячи наименований продуктов. Оказалось, что почти половина (45 процентов) эмиссий от среднего рациона приходится на мясо и молочные продукты. Следующими по уровню выбросов стали напитки (15 процентов) и кондитерские изделия (8 процентов).

На мясную диету пришлось на 59 процентов больше эмиссий, чем на вегетарианскую. Кроме того, утоление голода мужчин на 41 процент сильнее навредило планете, чем питание женщин. Ученые связывают такие показатели с большим потреблением первыми мяса и напитков.

Другим важным выводом из исследования стало то, что четверть выбросов от питания приходится на «необязательные» продукты — кофе, алкогольные напитки, пирожные и прочие сладости. По мнению исследователей, сократить воздействие на окружающую среду поможет переход на пищу преимущественно растительного происхождения. Однако начать можно с замены вредного напитка или отказа от сладостей в привычном рационе.

Ранее исследователи сравнивали влияние трат двух полов на глобальное потепление. Эксперты выяснили, что от деятельности мужчин в атмосферу выделяется на 16 процентов больше парниковых газов. Женщины, по оценкам аналитиков, ведут более экологичный образ жизни — чаще ездят на общественном транспорте, едят меньше мяса и реже курят.