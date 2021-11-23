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В США рассказали о прорыве Китая в гиперзвуковых технологиях

The Drive: Китай совершил прорыв в гиперзвуковых технологиях
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Фото: Thomas Peter / Reuters

Проведенное 27 июля испытание может указывать на совершенный Китаем прорыв в гиперзвуковых технологиях, рассказывает американское издание The Drive.

В публикации утверждается, что в ходе теста от китайского гиперзвукового летательного аппарата отсоединилась некоторое изделие, вероятно, управляемая ракета, цели и задачи которой для США остаются неясными.

«Отделение в атмосфере полезной нагрузки на гиперзвуковой скорости с помощью планирующего аппарата вполне может свидетельствовать о значительном технологическом прорыве», — пишет издание.

О подобном испытании, ссылаясь на собственные источники, в ноябре сообщило издание Financial Times.

В том же месяце заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты в Китае.

В октябре генерал Хайтен заявил, что Китай опережает Россию в разработке гиперзвукового оружия.

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