В США рассказали о прорыве Китая в гиперзвуковых технологиях

Проведенное 27 июля испытание может указывать на совершенный Китаем прорыв в гиперзвуковых технологиях, рассказывает американское издание The Drive.

В публикации утверждается, что в ходе теста от китайского гиперзвукового летательного аппарата отсоединилась некоторое изделие, вероятно, управляемая ракета, цели и задачи которой для США остаются неясными.

«Отделение в атмосфере полезной нагрузки на гиперзвуковой скорости с помощью планирующего аппарата вполне может свидетельствовать о значительном технологическом прорыве», — пишет издание.

О подобном испытании, ссылаясь на собственные источники, в ноябре сообщило издание Financial Times.

В том же месяце заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты в Китае.

В октябре генерал Хайтен заявил, что Китай опережает Россию в разработке гиперзвукового оружия.