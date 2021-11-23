Готовившего нападение на школу в Казани поместили в психбольницу

Подростка, готовившего нападение на школу в Казани, поместили в психиатрических стационар для проведения экспертизы.

Ранее также стало известно, что подростку пообещали денежное вознаграждение, если он согласится устроить вооруженное нападение на школу в районе Дербышки Казани. По данным источников, украинец Ярослав Овсюк связался с подростком в Telegram и предложил пять тысяч рублей за атаку на учебное заведение. Он также приложил координаты тайника, в котором нашли футболку с надписью Hate и изображением окровавленной белой розы в стиле американской субкультуры.

О задержании подростка сообщалось во вторник, 23 ноября. На допросе подозреваемый признался, что к совершению массового убийства его подталкивал житель Украины.