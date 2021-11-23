Опубликованы кадры задержания готовившего нападение на школу в Казани подростка

ФСБ показала кадры с подростком, которого задержали по подозрению в подготовке вооруженной атаки на школу Казани. Видео публикует РИА Новости.

На записи видно, как оперативники ведут молодого человека. Его доставили в отдел на допрос. При обыске дома у школьника нашли и изъяли пневматическую винтовку и средства связи, в которых были поисковые запросы о переделке оружия в боевое.

О задержании подростка в Казани стало известно 23 ноября. Возбуждено уголовное дело. На допросе он признался, что к совершению массового убийства его подталкивал гражданин Украины Ярослав Овсюк, с которым он общался в Telegram.