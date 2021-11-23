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У планировавшего устроить стрельбу в школе за награду подростка нашли ружье

В деле о подготовке подростком нападения на школу в Казани появилось незаконное оружие
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Фото: Антон Белицкий / Russian Look

В доме у казанского подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу, нашли незарегистрированное оружие. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что незаконно хранимое двуствольное ружье было обнаружено в комнате школьника во время проведенного обыска. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

22 ноября сообщалось, что 14-летний подросток захотел устроить стрельбу в одной из школ Казани за пять тысяч рублей от незнакомца. Он уверял, что получил адрес тайника с одеждой для нападения на школу. Он отметил, что хотел сделать это в футболке Hate с окровавленной белой розой в стиле американской субкультуры. Позднее он рассказал, что хотел просто забрать деньги и ничего не делать.

Подросток уже состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за хулиганства, его в школе характеризовали только с отрицательной стороны. Его задержали, как только он вскрыл тайник.

Ранее в России произошел ряд ЧП со стрельбой в учебных заведениях. В частности, утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров пришел с оружием в Пермский университет и открыл там стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Нейтрализовать его смог инспектор ДПС, находившийся неподалеку.

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