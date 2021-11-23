Учеников предложили тренировать на случай нападения на школу

В России предложили тренировать учеников и учителей на случай нападения на школу. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, вопрос с проведением подобных мероприятий поручила проработать правительственная комиссия по профилактике правонарушений. Такое решение было принято после резонансных преступлений, совершенных в ряде учебных заведений страны.

В сентябре сообщалось, что один из лекторов Пермского государственного университета (ПГНИУ) во время массовой стрельбы в стенах вуза продолжил вести занятия. Профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы. Лекция прервалась, лишь когда сотрудники ОМОН начали эвакуацию, при этом преподаватель выражал недовольство тем, что студентов отвлекли от учебного процесса.