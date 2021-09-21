Отказ пермского профессора прекратить лекцию во время стрельбы объяснили

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров оценил действия лектора Пермского государственного университета (ПГНИУ) Олега Сыромятникова, который во время массового расстрела в стенах вуза отказался прерывать занятие. По его словам, причиной такого поведения могло стать то, что преподаватель имеет отношение в духовенству. Своим мнением Снегуров поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что во время нападения на вуз один из лекторов отказался прервать занятие. Им оказался профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников, который также является преподавателем Пермской духовной семинарии.

В момент нападения он читал курс по истории русской литературы. В аудиторию вбежала мать одной из студенток, что вызвало недовольство преподавателя. Когда ему начали зачитывать сообщения о происходящем в вузе, он ответил студентам: «Ну и что? Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу». Сыромятников добавил, что «было бы прикольно», если бы кто-то вошел в аудиторию с автоматом и заставил студентов заниматься.

Занятия прервались, лишь когда сотрудники ОМОН начали эвакуацию. По словам студентов, силовики «оказались в шоке» от увиденного. Позднее лектор объяснил, что действовал по указанию декана. «Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?» — отметил он.

Люди духовенства фаталистичны

Снегуров заявил, что сам очень настороженно относится к сообщениям об опасности. Так же реагирует большинство его коллег, заявил кандидат психологических наук. Однако то, как Сыромятников отнесся к известию о массовом расстреле в стенах вуза, где он преподает, выдает в нем человека фаталистически относящегося к жизни.

«Существенно то, что он преподает в семинарии. Люди духовенства фаталистичны. В этой связи его шаг понятен, он остался в рамках своей парадигмы. Однако, на мой взгляд, нужна перестраховка. В нашем тревожном мире, где куча всяких техногенных катастроф, поломок, крушений, нападений, агрессивных акций и так далее, в такой обстановке не реагировать на сообщения об опасности или как-то легкомысленно относиться к ним — все-таки безответственно и беспечно», — добавил Снегуров.

Он подчеркнул, что педагог обязан действовать согласно инструкциям, которые предписывают выполнить определенные шаги в экстренной ситуации. «Такая некая бравурность в призыве к спокойствию тут неуместна. Вы сначала забаррикадируйтесь, примите меры первоначальной защиты, а потом уже успокаивайте студентов», — отметил заслуженный учитель России.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Погибли шесть человек, более 20 пострадали.