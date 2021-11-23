ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на учебное заведение в Казани

ФСБ: подросток готовил вооруженное нападение на учебное заведение в Казани, он задержан

В Казани сотрудники ФСБ предотвратили вооруженное нападение подростка на учебное заведение. Об этом сообщает ТАСС.

Несовершеннолетний россиянин задержан. На допросе он признался, что к совершению массового убийства его подталкивал проживающий на Украине Ярослав Овсюк, с которым он общался в Telegram.

Во время обыска дома у задержанного силовики изъяли пневматическую винтовку. Установлено, что подросток искал в интернете информацию о переделке оружия для стрельбы боевыми патронами, а также изучал информацию о вооруженных нападениях на учебные заведения.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к массовому убийству.