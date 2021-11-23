Ценности
 
Последние новости
ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на учебное заведение в Казани
Адвокат Януковича обратился к Зеленскому
Мэр Харькова объяснил большое число аварий в городе хорошими дорогами
Патрушев перечислил причины кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши
На рынке в центре Кабула произошел взрыв
Названы московские районы с самыми дешевыми квартирами для аренды 
Россияне полюбили сбережения в валюте
Россияне описали реальную обстановку на популярном курорте Таиланда
Военный историк объяснил выгоду вооруженного конфликта с Россией для Украины
Гаркалин привился от коронавируса за четыре месяца до болезни
Новости партнеров
Прослушать новость

Ходить голым по дому оказалось полезно для здоровья

Терапевт Кэтти Мосс призвала чаще рассматривать кожу и наблюдать за появлением родинок
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Robert Galbraith / Reuters

Врачи призвали людей чаще ходить голыми по дому, так как это помогает наблюдать за появлением новых родинок. Их объяснения приводит The Sun.

По словам ученых, нахождение без одежды побуждает чаще рассматривать свою кожу и наблюдать за появлением новых родинок. Согласно информации издания, меланома является наиболее распространенной и самой смертоносной формой рака кожи, поэтому терапевт Кэтти Мосс (Catti Moss) из Нортгемптоншира, Англия, призвала каждую неделю проверять тело на наличие новообразований. Она посоветовала обращать внимание на родинки, которые асимметричны, имеют неровные границы, изменили цвет или стали больше, чем ластик на карандаше.

Корме того, отказ от одежды дома позволяет отслеживать изменения внешнего вида тела. Ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе обнаружили, что наличие небольшого количества жира на животе увеличивает риск развития сердечных заболеваний даже при нормальном весе. Так, вероятность отложения кальция в артериях оказалась в два раза выше у обладателей лишних объемов в области талии по сравнению со стройными людьми. Это приводит к образованию бляшек, повышающих риск сердечного приступа. Чтобы избежать подобных последствий, диетолог Далия Кэмпбэлл (Dalhia Campbell) порекомендовала сократить прием углеводов и увеличить потребление постного мяса, овощей и фруктов, а также начать заниматься спортом.

Специалисты также выяснили, что, глядя на обнаженное тело, человек способен исправить свою осанку. «Разденьтесь, встаньте боком к зеркалу, выпрямите позвоночник и отведите плечи назад. Представьте, что веревка тянет вашу макушку к потолку и подтягивает живот к позвоночнику. Делайте это регулярно, и у вас разовьется мышечная память. Со временем у вас появится хорошая осанка», — заверил директор Бристольской физиотерапевтической клиники Ричард Брикнелл (Richard Bricknell).

Помимо этого, медики порекомендовали чаще ходить без одежды, чтобы наблюдать за появлением сыпи, синяков и отеков. Это поможет вовремя обратиться за помощью, если внешний вид явно отклоняется от нормы.

В августе ученый раскрыл опасность ежедневного душа. Химик Брюс Грин (Bruce Green) объяснил, что частое мытье с мылом или гелем для душа смывает с эпидермиса кислотную мантию — смесь кожного сала и пота, защищающую от вредоносных микроорганизмов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ученый раскрыл опасность ежедневного душа
Раскрыта оптимальная длительность мытья рук
Эксперты раскрыли главную ошибку во время утреннего душа
Ценности
Ценности00:0326 августа
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 год

Околофутболка.

Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
16:2417 ноября

Пиарщик Бузовой рассказал о проблемах певицы со здоровьем

15:4417 ноября

Жена Газманова раскрыла трудности жизни детей из высшего общества

14:4717 ноября

Dior обвинили в уродовании азиатских женщин в новой рекламе

Ценности00:0118 августа

Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.

Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
13:5117 ноября

Эмили Ратаковски устала от своей сексуальности

13:3917 ноября

Дочь Пескова ответила на критику фото с Кафельниковой перед балом Tatler

12:5217 ноября

Женщина сделала временное тату на лице и осталась с ним навсегда

Ценности00:02 2 августа
Ники Минаж

Резиновая мечта.

Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
12:0317 ноября

Женщина начала носить откровенную одежду на пенсии и прославилась в соцсетях

11:2217 ноября

Леди Гага вышла в свет в платье с декольте и взволновала фанатов

10:3217 ноября

Zara стала самым модным брендом 2021 года

Россия
Песков предупредил о новых волнах COVID-19
Российский адмирал уверен, что «Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО.
Что известно об этой версии трагедии?
Кремль оценил возможность введения дополнительных ограничений на фоне COVID-19
«Люди доверчивы, их легко сбить с толку»
 
Песков отверг планы России нападать на Украину
«Это значит, что мой ребенок умрет?»
Степу спасет операция на сердце, но в России таких не делают. Ему нужна ваша помощь
В России появилась поражающая зрение после COVID-19 «черная плесень»
Все материалы
Мир
Коренным здесь не место.
Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
Все материалы
Бывший СССР
Названы причины национальных конфликтов в СССР
«Нужна была большая кровь»
Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
Лукашенко заявил об отсутствии желающих остаться в Белоруссии мигрантов
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
В Кишиневе здание мэрии атаковал лучник
Пограничное стояние.
Мигранты на границе Польши и Белоруссии — о прорыве в Европу, жизни в лагере и страхе депортации
Мигранты в Белоруссии рассказали ООН о смертельной угрозе на их родине
Все материалы
Экономика
В России отреагировали на санкции США против «Северного потока-2»
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Rambler&Co выяснил отношение россиян к «Черной пятнице»
Заработать на образование.
Кто купил Азиатско-Тихоокеанский банк?
Сбер соберет дизайнеров на междисциплинарную конференцию
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
МВФ раскрыл условия финансовой помощи Украине
Все материалы
Силовые структуры
Заместителя руководителя Красноярской синагоги уличили в педофилии
«Резали себе животы, чтобы прекратить мучения»
Как пытали заключенных в СССР и почему в России этому не положили конец?
Россиянин из ревности до смерти забил свою сожительницу ногами
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Нападение россиян с топором на офис микрокредитной организации попало на видео
Мамука Шубитидзе (Турикела, или Мамука Кахетинский)«Выйду на свободу и сделаю из вас мясо!»
В России поймали самого неуловимого вора бывшего СССР. Как он скрывался 28 лет?
Следственный комитет возбудил дело после массового отравления россиян суши
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
Все материалы
Спорт
Макгрегор захотел драться за титул
Вратарь «Зенита» рассказал о шокировавших его ценах в Скандинавии
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Российская синхронистка рассказала о зависимости от лайков в соцсетях
Партнерский материал
Триумф «Зенита», падение «Спартака».
Месси против Гвардиолы, дебют Хави в Лиге чемпионов и судный день для наших клубов
Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Гаркалин привился от коронавируса за четыре месяца до болезни
СК проверит лечивших Русланову врачей
Россию не понять.
Каким получился новый сезон скандального сериала «Великая» о Екатерине II, ее власти и оргиях?
Названы самые востребованные на новогодних корпоративах в 2021-м звезды
Без спешки.
О виртуальных российских музеях
Раскрыты гонорары российских звезд за новогодние корпоративы в 2021-м
«Я обаятельный мерзавец»
Звезда «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин умер от коронавируса. Каким его запомнят россияне?
Все материалы
Интернет и СМИ
Информация о письме Розенбаума Путину оказалась фейком
«Он что, сверхчеловек?»
Американец уничтожает горы вредной и острой еды. Как он зарабатывает миллионы и не толстеет?
Комики из шоу «Игра» ответили на обвинения в краже формата у КВН
Самые опасные хакеры из России и стран бывшего СССР — кто они?
 
Парень помог семье девушки с настройкой роутера и попал в неловкую ситуацию
«Метастазы на теле демократии»
Facebook превратилась в Meta. Спасет ли это соцсеть после мощного удара по репутации?
Тодоренко пожаловалась на травлю из-за шоу «Орел и решка»
Все материалы
Ценности
Грудь Кристины Агилеры стала предметом обсуждения в сети
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда
«Наш спаситель»
Как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете?
Бузова показала лицо до и после ретуши и удивила фанатов
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Женщина решила наклеить искусственные ресницы и не смогла закрыть глаз
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Специалисты назвали лучший сорт российского пива
«Советское пиво было хуже нынешнего»
Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
Послание в бутылке преодолело 3,8 тысячи километров за шесть лет
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Специалист сравнил советское пиво с современным российским
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Невеста умерла через полчаса после свадьбы на руках у жениха
Все материалы
В России ужесточат наказание для лихачей
SEMA: самые крутые тюнинг-проекты из Города Греха
Тысячи лошадиных сил американского, немецкого и японского происхождения
Появились изображения серийного турецкого «эрдоганомобиля»
Они потеснили бы Toyota Camry. Если бы продавались в России
Конкуренты корейских и японских седанов
Россиян оставят без новогодних скидок на автомобили
McLaren Speedtail за 300 миллионов — за что такие деньги?
Видео: трехместный 1000-сильный гиперкар, который уже не купить
Российские Hyundai прибавили в цене до 90 тысяч рублей
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
К Новому году Сочи украсят интерактивными экранами и световыми композициями
«Северная природа капризна и непредсказуема»
Что нужно знать туристу перед путешествием по Мурманской области?
«Все равно что играть в шахматы».
Почему российская драматургия стала одной из самых сильных в мире
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Город-герой Смоленск.
Какую ошибку допустил Гитлер во время битвы за Смоленск и в результате не получил Москву?
«Он бредил открытиями»
Российский адмирал шел на все, чтобы покорить Дальний Восток. Какой вышла манга о нем?
«Хочу жить у моря»
Особенности водных видов спорта в самом западном регионе России
Все материалы