Врачи рассказали о связи сна и тяжелого течения коронавируса

Врачи Царева и Полуэктов: страдающие от апноэ люди подвержены тяжелому течению COVID-19

Люди, которые страдают от храпа или внезапных остановок дыхания — апноэ, более подвержены тяжелому течению COVID-19. О связи сна и формы коронавируса рассказали невролог-сомнолог Елена Царева и сомнолог Михаил Полуэктов, сообщает URA.RU.

Царева объяснила, что пациенты с остановками дыхания во сне болеют тяжело, потому что коронавирус, поражая легкие, является фактором риска по ухудшению остановок дыхания в период заболевания.

«И при апноэ падает кислород, и при коронавирусе падает кислород. Таких пациентов мы ведем с особым вниманием», — добавила врач.

Сомнолог Полуэктов подтвердил, что COVID-19 усугубляет апноэ. По его словам, остановки дыхания во сне связаны с проблемой верхних дыхательных путей, а коронавирус поражает нижние дыхательные пути.

Ранее врач Черемушкин назвал осложняющие течение COVID-19 факторы. По его словам, любое сопутствующее заболевание или патология повышают риски неблагоприятных условий. К их числу относятся гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, патология крови и онкологические состояния, добавил он.