Назарбаев призвал казахстанцев сплотиться вокруг Токаева

Граждане Казахстана должны сплотиться вокруг государственного курса главы республики Касым-Жомарта Токаева. Об этом первый президент страны Нурсултан Назарбаев заявил в ходе расширенного заседания политического совета правящей партии «Нур Отан», сообщает пресс-служба политсилы.

Бывший глава государства отметил, что под руководством Токаева в стране реализуется комплекс политических и социально-экономических реформ. Экс-президент призвал депутатов парламента продолжать работу в направлении законодательного обеспечения этих изменений.

«Важно, чтобы все казахстанцы консолидировались вокруг государственного курса президента и вместе работали над его реализацией. Партия "Нур Отан" должна активно заниматься этим вопросом, объединяя власть и общество», — добавил Назарбаев.

Экс-президент также призвал избегать радикализации общества и посоветовал однопартийцам придерживаться центристских позиций, «максимально опирающихся на интересы самых широких слоев граждан».

Ранее Назарбаев сообщил о своей готовности отдать Токаеву пост лидера партии «Нур Отан». По его мнению, правящую политсилу должен возглавлять именно глава республики.

В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, который он занимал почти 30 лет. С тех пор бывший глава государства носит титул лидера нации (Елбасы), а также остается пожизненным руководителем Совета безопасности.