Россияне полюбили сбережения в валюте

Сбережения россиян в валюте по итогам октября превысили уровень, который был до начала пандемии, и достигли 95,2 миллиарда долларов. Об этом рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий со ссылкой на данные Центрального банка, сообщает РИА Новости.

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Валютные сбережения россиян в октябре увеличились на 1,1 процента и достигли максимального уровня с января 2020 года, когда граждане хранили на банковских счетах 96,1 миллиарда долларов. После объявления пандемии коронавируса в марте 2002 года отток валюты из банков за первый месяц пандемии составил пять миллиардов долларов.

Любовь граждан к сбережениям в валюте не ослабевает третий месяц подряд: за август приток составил 0,1 миллиарда долларов, за сентябрь — 1,4 миллиарда, за октябрь — 1,1 миллиарда. Текущие счета по итогам октября пополнились на 2,4 процента — до исторического максимума в 38,1 миллиарда долларов. Второй месяц подряд увеличивается и объем средств граждан на срочных депозитах: в октябре он вырос на 0,3 процента — до 57,1 миллиарда долларов. Согласно данным Центрального банка, сбережения граждан в рублях по итогам октября увеличились на 0,4 процента — до 26,1 триллиона рублей.

Ранее в ноябре начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин посоветовал россиянам покупать валюту, чтобы диверсифицировать свои сбережения. Эксперт отметил, что любое время является хорошим для покупки валюты, и порекомендовал покупать ее каждый месяц на часть сбережений. При этом Кучин предостерег граждан от использования валюты в спекулятивных целях.