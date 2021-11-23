Глава Приангарья вступил в партию «Единая Россия»

Губернатора Приангарья Игоря Кобзева приняли в «Единую Россию». Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского отделения партии, пишет РИА Новости.

Как отметили члены заседания президиума политического совета ЕР, участие Кобзева в партии позволит сделать работу иркутского отделения еще эффективнее. По словам активистов, губернатор нацелен на результат, кроме того, он очень работоспособен.

Согласно решению генсовета партии о прекращении в январе следующего года полномочий партийных органов всех уровней и проведении отчетно-выборных конференций, в Приангарье переизбираются региональный политический совет и 42 местных политсовета. Помимо этого, предстоит избрание секретарей местных отделений и секретаря Иркутского регионального отделения.

Ранее сообщалось, что в Коми и Свердловской области завершились муниципальные выборы, по результатам которых кандидаты от «Единой России» суммарно получили большинство вакантных мандатов. В ряде случаев победу одержали и самовыдвиженцы.