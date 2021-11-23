Оценены шансы актера Мэтью Макконахи стать губернатором Техаса

Американцы считают, что Мэтью Макконахи может победить на выборах губернатора в 2022 году

Оценены шансы Мэтью Макконахи на выборах губернатора Техаса в 2022 году. Американцы считают, что актер может победить, пишет издание New York Post.

Согласно опросу, который провели Dallas Morning News и Техасский университет Тайлера, в штате хотят видеть губернатором Макконахи. В гонке «один на один» он побеждает как действующего губернатора Грега Эбботта, так и кандидата от демократов Бето О’Рурка. Однако когда респондентам предложили выбирать одного из трех кандидатов, Эбботт опередил остальных.

Ранее Мэттью Макконахи в ходе подкаста The Balanced Voice заявил, что подумает над тем, чтобы стать губернатором штата Техас и выдвинуться на этот пост.

В США в 2003 году актер Арнольд Шварценеггер был избран 38 губернатором Калифорнии. Согласно результатам опроса общественного мнения, 71 процент населения штата посчитал его не справляющимся со своими обязанностями и в 2011-м он подал в отставку.