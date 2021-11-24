Актер из «Гардемаринов» умер в возрасте 65 лет

Сыгравший в эпизодах «Гардемаринов» и «12 стульев» актер Кузнецов умер в возрасте 65 лет

Советский и российский актер Владимир Кузнецов скончался в возрасте 65 лет, об этом говорится на сайте «Кино-театр.ру».

Причина смерти артиста не раскрывается. Кузнецов сыграл в 42 фильмах. В «12 стульях» Леонида Гайдая и сериале «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой он исполнил эпизодические роли. Артист также появился в фильмах «Одиноким предоставляется общежитие», «По законам военного времени» и других.

Зрители помнят его по многочисленным выступлениям на театральной сцене. С 1973 по 1993 год Кузнецов служил в Центре театра и кино под руководством режиссера Никиты Михалкова. Последний раз актер, которого называли «королем эпизодов», снялся в кино в 1999 году.

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