Умерла советская и российская актриса Нина Русланова

Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после продолжительной болезни в Москве

Актриса театра и кино Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, заявила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, пишет РИА Новости.

Продолжительная болезнь

По ее словам, советская и российская артистка скончалась в воскресенье, 21 ноября, в Москве.

На 76-м году ушла из жизни народная артистка России, лауреат Госпремии Нина Ивановна Русланова. Валерия Гущина директор Гильдии актеров кино России

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О смерти артистки в своем Instagram-аккаунте также сообщил ее коллега Станислав Садальский. По его словам, она «старалась держаться», несмотря на болезнь и звонила ему по старой памяти.

«Звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: "Говорит автоприветчик!"», — отметил он. Актер добавил, что с «потерей родных укорачивается жизнь: они уходят, забирая из человека время».

Причина смерти

Последние десять дней звезда провела в больнице, куда попала с коронавирусом. Согласно данным источников, когда у актрисы выявили дыхательную недостаточность первой-второй степени, сначала Русланова не хотела ехать в клинику. В итоге она попала в туда 11 ноября. Медики диагностировали у нее пневмонию и нарушение сердечного ритма.

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Последние дни звезды

По мнению Станислава Садальского, к смерти Нины Руслановой привело то, что в последние годы о ней забыли. Он объяснил, что актриса на закате лет оказалась беспомощной и переживала из-за этого.

Нина очень переживала свою беспомощность. Очень тяжело уходить, когда ты без сил. Станислав Садальский актер

Актер уточнил, что никому из артистов не желает повторить ее судьбу. «Это естественный процесс, потому что умираешь от того, что тебя забывают. Сегодня был ты нужен, необходим, а потом тебя забывают», — добавил он.

Несмотря на то, что датой появления на свет Руслановой указано 5 декабря 1945 года, обстоятельств своего рождения актриса не знала. Ее в возрасте, предположительно, двух месяцев, нашли в городе Богодухове (Харьковская область) и определили в детский дом. Там же девочку записали с отчеством Ивановна, а фамилию ей дала инспектор детских домов в честь певицы Лидии Руслановой.

Более 150 фильмов

Будущая народная артистка России получила диплом в строительном училище, а затем стала студенткой Харьковского театрального института. Через два года она поступила в Щукинское училище в Москве.

Свою карьеру актриса начала в Театре имени Евгения Вахтангова, где играла 15 лет. Она исполняли роли и на других сценах.

Впервые на экранах телевизоров зрители увидели ее в 1967 году в роли Киры Муратовой в картине «Короткие встречи», где партнером Руслановой был поэт и актер Владимир Высоцкий. С тех пор артистка сыграла в более 150 фильмах. Самые знаменитые из них «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Кин-дза-дза!», «Завтра была война», «Мой друг Иван Лапшин» и другие.

