Умерла советская и российская актриса Нина Русланова

Актриса театра и кино Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, заявила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, пишет РИА Новости.
Продолжительная болезнь
По ее словам, советская и российская артистка скончалась в воскресенье, 21 ноября, в Москве.
О смерти артистки в своем Instagram-аккаунте также сообщил ее коллега Станислав Садальский. По его словам, она «старалась держаться», несмотря на болезнь и звонила ему по старой памяти.
«Звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: "Говорит автоприветчик!"», — отметил он. Актер добавил, что с «потерей родных укорачивается жизнь: они уходят, забирая из человека время».
Причина смерти
Последние десять дней звезда провела в больнице, куда попала с коронавирусом. Согласно данным источников, когда у актрисы выявили дыхательную недостаточность первой-второй степени, сначала Русланова не хотела ехать в клинику. В итоге она попала в туда 11 ноября. Медики диагностировали у нее пневмонию и нарушение сердечного ритма.
Последние дни звезды
По мнению Станислава Садальского, к смерти Нины Руслановой привело то, что в последние годы о ней забыли. Он объяснил, что актриса на закате лет оказалась беспомощной и переживала из-за этого.
Актер уточнил, что никому из артистов не желает повторить ее судьбу. «Это естественный процесс, потому что умираешь от того, что тебя забывают. Сегодня был ты нужен, необходим, а потом тебя забывают», — добавил он.
Более 150 фильмов
Будущая народная артистка России получила диплом в строительном училище, а затем стала студенткой Харьковского театрального института. Через два года она поступила в Щукинское училище в Москве.
Свою карьеру актриса начала в Театре имени Евгения Вахтангова, где играла 15 лет. Она исполняли роли и на других сценах.
Впервые на экранах телевизоров зрители увидели ее в 1967 году в роли Киры Муратовой в картине «Короткие встречи», где партнером Руслановой был поэт и актер Владимир Высоцкий. С тех пор артистка сыграла в более 150 фильмах. Самые знаменитые из них «Собачье сердце», «Тени исчезают в полдень», «Кин-дза-дза!», «Завтра была война», «Мой друг Иван Лапшин» и другие.