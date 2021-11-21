Стало известно о последних днях Нины Руслановой

Актер Станислав Садальский рассказал о последних днях народной артистки России Нины Руслановой, передает «Пятый канал».

По его словам, знаменитость на закате лет оказалась беспомощной и страдала от этого. Он считает, что Русланова была всеми забыта. По мнению Садальского, это и привело к трагедии. Он уточнил, что никому из артистов не желает такой участи.

«Это естественный процесс, потому что умираешь от того, что тебя забывают. Сегодня был ты нужен, необходим, а потом тебя забывают», — подчеркнул он. Актер добавил, что когда человек без сил, уходить еще тяжелее.

Ранее стало известно, что перед смертью Русланова десять дней провела в больнице с коронавирусом. Ее госпитализировали 11 ноября. Врачи диагностировали у знаменитости пневмонию и нарушение сердечного ритма. О смерти актрисы стало известно из публикации Союза кинематографистов.