США каннибализировали авианосец Kennedy ради Gerald R. Ford

США каннибализировали строящийся авианосец Kennedy ради того, чтобы другой такой же корабль, Gerald R. Ford, отправился в дальнее плавание в 2022 году, сообщает Defense News, ссылаясь на заявление представителя Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов и капитана Клэя Досса.

По его словам, ни одна из частей Kennedy, которая была передана Gerald R. Ford, не повлияет на сроки готовности первого. Речь идет, в частности, о компонентах силовых установок и лифтовых подъемников. Использование комплектующих, изначально предназначенных для другого корабля, Досс назвал «инструментом управления проектами».

Дуэйн Борн, представитель компании Huntington Ingalls Industries, которая строит Kennedy, сказал, что подобная практика является обычной для строящихся авианосцев. Специалист добавил, что новый корабль, способный размещать палубные истребители пятого поколения F-35C Lightning II, должен быть готов к 2024 году.

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Согласно Defense News, изначально Gerald R. Ford должен был находиться в полной боеготовности еще в 2018 году, однако из-за многочисленных технологических сложностей и задержек с поставками комплектующих сроки окончательной готовности корабля переносились. С 2018-го по 2021-й стоимость авианосца выросла с 10,5 до 13 миллиардов долларов.

Американский офицер в отставке Брэдли Мартин назвал каннибализацию Kennedy ради Gerald R. Ford дурной привычкой. По его словам, данные действия ВМС США вызывают тревогу, поскольку указывают на отсутствие у Пентагона надежного источника запасных частей для корабля.

В июле журнал Popular Mechanics, ссылаясь на заявление начальника военно-морских операций ВМС США, адмирала Майкла Гилдея, сообщил, что авианосец Gerald R. Ford Военно-морских сил (ВМС) США, являющийся самым дорогим кораблем из построенных в мире, оказался чрезмерно технологичным. Согласно военному, речь идет о 23 технологических решениях, создающих трудности при эксплуатации авианосца.

На Gerald R. Ford предусмотрено размещение более 4,5 тысячи военных и 75 самолетов. Корабль оснащен зенитными ракетами «корабль-воздух» средней дальности RIM-162 ESSM, корабельным зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским комплексами. Водоизмещение авианосца — 100 тысяч тонн, длина — 332,8 метра, ширина — 40,8 метра (ватерлиния), 78 метров (полетная палуба). Максимальная скорость составляет 30 узлов. Срок службы — не менее 50 лет. Gerald R. Ford ВМС США получили в июле 2017 года.