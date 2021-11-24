На Кипре детей обязали тестироваться на COVID-19 для спасения Рождества

Reuters: на Кипре детей с 6 лет обязали носить маски и тестироваться на COVID-19

Власти Кипра обязали детей с шести лет и старше тестироваться на коронавирус каждую неделю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

Министр здравоохранения Кипра Микалис Хаджипантелас указал, что дети также должны будут носить маски в школах и общественных местах. «Только путем сотрудничества и индивидуальной ответственности мы сможем преодолеть угрозу вируса и спасти Рождество без принятия дополнительных мер», — подчеркнул он.

Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предрек гибель полумиллиона человек в Европе из-за COVID-19. Он подчеркнул, что очередная волна коронавируса в Европе наблюдается из-за приближения холодов, низких показателей вакцинации в ряде стран и появления более заразных штаммов.