Минздрав назвал число болеющих коронавирусом детей

Минздрав: в России сегодня болеют коронавирусом около 30 тысяч детей

Минздрав России назвал число болеющих коронавирусом детей по стране. В ведомстве отметили, что сегодня инфицированы около 30 тысяч несовершеннолетних, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что с начала пандемии дети составили более пяти процентов среди всех случаев заражения. Более чем у половины из них COVID-19 протекает с клиническими проявлениями, у многих болезнь проходит в тяжелой форме.

Ранее стало известно, что Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков. Препарат от COVID-19 по итогам клинических исследований показал высокую эффективность и безопасность.

По данным ведомства, вакцина для подростков создана на той же платформе, что и российский препарат от коронавируса «Спутник V». Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

