Полицейского в Ингушетии обвинили в избиении двоих подростков

Полицейского в Ингушетии обвинили в избиении подростков — якобы от рук правоохранителя пострадали два 17-летних парня. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Ингушетия.

По данным издания, отдел собственной безопасности начал проверку после того, как местная жительница обратилась в полицию. Женщина сообщила, что на стационарном посту «Алмаз-503» на въезд в город Магас полицейский избил ее сына и племянника, обоим по 17 лет.

Представители ведомства указали на то, что внутренняя проверка еще ведется и лишь по ее результатам действиям полицейского дадут оценку. Отмечается, что случай произошел 11 ноября, но огласку получил только сейчас.

В то же время материалы по делу собраны и направлены в следственные органы, где будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что житель Ингушетии Або Добриев, боевик из банды Умарова, сел пожизненно за убийство пятерых силовиков. На его счету несколько нападений на силовиков в составе вооруженной банды в 2010-2012 годах.