Боевик из банды Умарова сел пожизненно за убийство пятерых силовиков

Военный суд приговорил к пожизненному сроку жителя Ингушетии из банды Умарова за убийства

Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению жителя Ингушетии Або Добриева за нападения на силовиков в составе вооруженной банды в 2010-2012 годах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По версии следствия, летом 2010 года Добриев вступил в банду, входившую в преступное сообщество, главарями которого были Доку Умаров и Али Тазиев. Обвиняемый принимал активное участие в нападениях на сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии и Северной Осетии, в результате которых погибли пять силовиков, еще четверо получили ранения.

Восемь участников банды объявлены в федеральный и международный розыск. Свыше 20 боевиков были осуждены на сроки от семи лет до пожизненного.

Уголовные дела в отношении еще 12 участников группировки прекращены в связи с их смертью.