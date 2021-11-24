Билингвы оказались склонными к ложным воспоминаниям

Российские ученые из Высшей школы экономики (ВШЭ) выяснили, что билингвы (люди, одинаково хорошо владеющие двумя языками) предрасположены к некоторым типам ложных воспоминаний, например, к ошибке атрибуции. Иными словами, человек, владеющий двумя языками, может неверно вспомнить, получил ли он сведения из иноязычного источника или источника на русском языке. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.

Специалисты рассмотрели гипотетическую ситуацию, в которой владеющий двумя языками человек вынужден давать свидетельские показатели в чужой стране. По сравнению со свидетелями, для которых чужой язык является родным, билингв может получать информацию из большего числа источников. Известно, что память человека несовершенна и может меняться со временем. Хотя считается, что владеющий двумя языками человек склонен к лучшему осмыслению произошедшего, мало известно о том, как билингвизм действительно влияет на формирование ошибочных воспоминаний.

Материалы по теме Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества

В онлайн-исследовании, в котором была использована так называемая парадигма дезинформации (способ воспроизвести условия реальной дезинформации), приняли участие 56 русскоязычных участников, владеющих английским языком на среднем или высоком уровне и не обучавшихся языку в англоязычной среде. Им демонстрировали видео с реальным ограблением автомобиля длительностью минуту, после чего добровольцы выполнили серию отвлекающих задач длительностью примерно четыре минуты.

После этого им предоставили пары текстов, написанных на русском и английском языке и представленных как свидетельства различных очевидцев, являющихся носителями различных языков. Каждый текст содержал пять ошибочных деталей (например, другой цвет одежды у людей на видео). Затем участники проходили тест, где им следовало определить, присутствовала ли какая-либо деталь на видео, и указать степень уверенности в ответе по шкале от одного (совсем не уверен) до десяти (полностью уверен). Им также предлагалось вспомнить, упоминалась ли деталь в одном из двух текстов и на каком языке.

Ученые ожидали, что добровольцы будут лучше или хуже распознавать дезинформацию, представленную на неродном языке, однако оказалось, что разницы не было. Кроме того, участники были склонны с высокой степенью уверенности полагать, что послесобытийная информация, которую на самом деле предоставлял англоязычный источник, относилась к русскоязычному источнику. Такая ошибка атрибуции не наблюдалась в случае с русскоязычными источниками.

Как пишут авторы работы, результаты показывают, что высокий уровень владения вторым языком не влияет на распознавание дезинформации, однако делает билингв более склонными к некоторым типам ошибок памяти, когда требуется, например, вспомнить правильный источник информации.